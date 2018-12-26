МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, приобрела 75% петербургского мясопереработчика "Самсон – продукты питания", говорится в сообщении "Черкизово".

"Черкизово" заплатит 350 миллионов рублей и возьмет на себя долговые обязательства ГК "Самсон" в размере около 550 миллионов рублей. "Окончательная стоимость сделки будет уточняться по результатам работы ГК "Самсон" в 2019 году", — сказано в сообщении компании.

Покупка доли в компании "Самсон" позволит "Черкизово" усилить свои позиции в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе, пояснили в компании. Данный регион стал приоритетным для группы в 2017 году. Как отметил гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов, сделка позволит расширить портфель брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью и, возможно, возродить бренд "Самсон" в колбасном производстве.

"Самсон" продолжит самостоятельно осуществлять операционную деятельность. Менеджмент компании не поменяется, отмечается в сообщении.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% "Черкизово" принадлежит испанской Grupo Fuertes.

"Самсон — продукты питания" специализируется на производстве продукции из свежего охлажденного мяса под брендами "Самсон", "Грильмания", "Филея". В группу входит мясокомбинат "Всеволожский", который ежемесячно производит 2 тысячи тонн продукции. Выручка группы "Самсон" в 2017 году составила 3,955 миллиарда рублей, по итогам первого полугодия 2018 года — 2,335 миллиарда рублей. По данным "БИР Аналитик", 99,99% в АО "Самсон — продукты питания" принадлежит британской Montego Bay Ventures Ltd.