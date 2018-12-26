МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил бизнесменам принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, подчеркнул, что эти проекты должны быть экономически выгодными и никому не будут навязываться как какая-то дополнительная нагрузка.

"Нашим ведущим компаниям хочу также предложить следующую инициативу: принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, более экологичного топлива, особенно, в индустриальных центрах России", — сказал Путин в среду на встрече с представителями российских деловых кругов.

Он пояснил, что речь идет о создании современной инфраструктуры, сети заправочных станций, а также о переводе корпоративного, общественного и коммунального транспорта на сжиженный природный газ.

"Разумеется, эти проекты необходимо детально просчитать, кроме влияния на экологию нужно оценить их рентабельность, добиться этой рентабельности, безусловно, добиться экономического эффекта. Эти проекты должны быть действительно рыночными, выгодными и, безусловно, не будут никому навязываться извне, как нагрузка какая-то к текущей деятельности", — продолжил глава государства.

"Но если мы добьемся вот этих положительных показателей, тогда будет обеспечено и естественное развитие сегмента газомоторного топлива, что также должно повлиять и на стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов, самого топлива вообще и газомоторного – в частности", — добавил он.

Также по его словам, власти рассматривают бизнес как ответственного и деятельного партнера, рассчитывают на совместную работу в реализации нацпроектов. "Безусловно, в этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу. Без этого трудно себе представить развитие экономики вообще. Мы видим в вас ответственных, деятельных партнеров. Общество действительно рассчитывает на вышу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России", — сказал Путин.

Он отметил, что работа по национальным проектам будет развернута уже в первом квартале 2019 года.

"И, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, с вашими коллегами, которых, может быть, и нет, с бизнесом в целом по развитию нацпроектов", — добавил он.