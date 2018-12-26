МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по МСФО в январе-сентябре составила 523 миллиона рублей против убытка в 1,6 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Процентные доходы от операций финансового лизинга выросли в 1,4 раза, до уровня в 14,2 миллиарда рублей. Доходы от операционной аренды увеличились в 1,6 раза, составив 17,2 миллиарда рублей. Прочие процентные доходы составили 2 миллиарда рублей, увеличившись в 2,8 раза.

Процентные расходы выросли в 1,4 раза и составили 17,5 миллиарда рублей. Амортизация основных средств, переданных в операционную аренду, увеличилась в два раза, до уровня в 8,5 миллиарда рублей. Административные расходы составили 1,9 миллиарда рублей, увеличившись в 1,3 раза.

Активы компании с начала года выросли в 1,3 раза, до 459,4 миллиарда рублей, обязательства — в 1,4 раза, до 393,5 миллиарда.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.