МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Путешественникам, которые собираются в новогодние каникулы лететь на самолете, следует помнить, что практически все крупные российские авиакомпании имеют свои жесткие требования не только к багажу, но и ручной клади. Если попытаться пронести с собой в салон самолета больше установленной нормы — придется платить либо сдать свои вещи в багажное отделение.

Пассажиры могут выбрать билеты с багажом или без багажа. Но в любом случае они имеют право на ручную кладь, которая иногда по своим габаритам вполне может заменить багаж. По федеральным авиационным правилам, авиакомпании не могут устанавливать вес ручной клади меньше пяти килограммов. Тем не менее, перевозчики имеют право сами определять, какого размера будет ваша кладь, которую можно взять с собой в салон самолета.

Помимо дорожной сумки или небольшого чемодана, вы также можете взять на борт женскую сумку или мужской портфель, костюм в портпледе, рюкзак, верхнюю одежду. Пассажиры, путешествующие с детьми, имеют право пронести в самолет детскую люльку или коляску, а также специальное питание. Если вам перед рейсом подарили цветы — не переживайте: вас не заставят сдавать их багаж, букет можно пронести на борт.

Те туристы, кто любит закупаться подарками в duty free, должны быть внимательны к количеству покупок. С одной стороны, товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, входят в перечень вещей, которые пассажир может взять с собой. С другой стороны — вес и габариты этих пакетов устанавливают сами перевозчики.

У КОГО КАКИЕ НОРМЫ

Федеральные авиационные правила устанавливают требования только к весу ручной клади, но не к ее ширине, высоте и длине. Эти параметры авиакомпании могут устанавливать сами. Самые аскетичные требования к ручной клади предъявляет авиакомпания "Победа". Лоукостер требует от пассажиров дважды — на регистрации и перед выходом на посадку — измерять кладь в специальном калибраторе. Ручная кладь и дополнительные вещи по количеству и весу не ограничиваются, но должны свободно помещаться в калибратор, размер которого составляет 36x30x27 сантиметров.

У "Аэрофлота" требования к габаритам ручной клади пассажиров эконом-класса весьма демократичные — она может весить 10 килограммов, а размеры не должны превышать 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину, 25 сантиметров в высоту. Товары из duty free должны быть упакованы в один запечатанный пластиковый пакет, с габаритами по сумме трех измерений не более 115 сантиметров.

S7 имеет схожие с "Аэрофлотом" нормы — ручная кладь должна весить до 10 килограммов, размером не более 55х40х20 сантиметров. Пакет из duty free, пронесенный на борт S7, не должен весить более трех килограммов, а габариты не должны превышать в сумме трех измерений 75 сантиметров.

Минимальный тариф "ЮТэйр" предоставляет пассажиру право взять с собой ручную кладь весом до пяти килограммов не более 40-30-20 сантиметров. Авиакомпания не устанавливает требований к размеру пакета из duty free, однако все товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, должны быть упакованы в один пакет весом не более трех килограммов.