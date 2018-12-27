МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Глава "Сбербанк КИБ" Игорь Буланцев с 15 января выходит на работу в "Уралхим", пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников, близких к банку и компании.

В "Уралхиме" Буланцев займет пост финансового директора, пишет издание. В Сбербанке и "Уралхиме" воздержались от комментариев.

"Коммерсант" в сентябре со ссылкой на источники писал, что до конца года Буланцев покинет Сбербанк в рамках интеграции "Сбербанка КИБ" и корпоративного блока банка. В пресс-службе крупнейшего российского банка тогда сообщили РИА Новости, что информация об уходе старшего вице-президента Сбербанка, руководителя "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционного бизнеса банка, Буланцева не соответствует действительности.

При этом Буланцев — не единственный из топ-менеджеров Сбербанка, решивших сменить финансовую отрасль на реальный бизнес, пишет газета. Так, по данным газеты, покинувший недавно Сбербанк зампред правления, куратор розничного бизнеса банка Александр Торбахов может войти в совет директоров Х5 Retail Group. Предварительные договоренности об этом уже достигнуты, рассказали источники газеты, знакомые с ситуацией.

В Х5 Retail Group со ссылкой на председателя набсовета Стефана Дюшарма газете сообщили, что "компания постоянно рассматривает возможности для усиления компетенций совета и не исключает, что и в следующем году состав может расшириться, но никаких решений по конкретным кандидатурам нет".