МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. РЖД планируют выступить якорным инвестором сухогрузного морского порта Тамань в Краснодарском крае, получив долю в управляющей компании проекта "РМП-Тамань", пишет в четверг РБК с ссылкой на источники.

Проект оценивается в 232 миллиарда рублей, подрядчиком строительства может выступить "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. По словам одного из собеседников, железнодорожная монополия уведомила о своем намерении Минтранс. Участие в финансировании строительства порта предусматривает вхождение РЖД в капитал управляющей компании проекта "РМП-Тамань". Размер доли, на которую рассчитывают РЖД, источники не назвали.

РЖД, пишет РБК, согласны построить портовую станцию — в презентации "РМП-Тамань" затраты на нее оцениваются в 14,5 миллиарда рублей. Новая железнодорожная инфраструктура на Таманском полуострове уже практически построена за счет федерального бюджета: это 40 километров двухпутной электрифицированной железнодорожной ветки к Крымскому мосту. РЖД готовы выполнить ответвление от нее на территорию порта Тамань, а "РМП-Тамань" возьмет на себя организацию создания стивидорных мощностей.

РЖД планируют привести в порт своего железнодорожного оператора, который будет собирать деньги за перевозку всех вагонов. Компания в 2017 году за 29,3 миллиарда рублей заказала разработку документации и строительство железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань.

Согласно протоколу совещания у вице-премьера Максима Акимова, которое прошло 1 ноября, пишет издание со ссылкой на копию документа, готовность участвовать в проекте в качестве инвесторов терминалов выразили "Кузбассразрезуголь" Андрея Бокарева, СУЭК (угольные терминалы) и "Еврохим" Андрея Мельниченко (терминал удобрений), "Металлоинвест" Алишера Усманова (терминал по перевалке руды) и "дочка" "Роснефти" — "РН-Бункер" (терминал нефтепродуктов).

Представитель РЖД не стал комментировать РИА Новости эту информацию.