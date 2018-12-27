МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Магазины, склады и офисы алкогольной сети "Красное&Белое" работают в четверг в штатном режиме после обысков, сообщили в компании.

"Магазины, склады и офисы работают сегодня в штатном режиме", — рассказали в компании.

В среду сеть "Красное&Белое" сообщила, что в районе 9.00 мск на всех складах компании и в офисе были начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. По данным компании, основанием для обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Представитель сети сообщал, что "работа компании парализована полностью". Он уточнял РИА Новости, что речь идет о складах и офисе.

Помимо этого ритейлер сообщает, что обыски в алкогольной сети "Красное&Белое" завершены, факт хранения и реализации контрафактного алкоголя не был установлен.

"Обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был", — сказали в компании.