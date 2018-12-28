МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рост цен на продукты в 2019 году может составить от 2% до 15%, вместе с тем подорожание будет не резким, а планомерным, прогнозируют опрошенные эксперты.

Собеседники агентства связывают грядущее подорожание продуктов с повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18%. Кроме того, по мнению экспертов, среди причин, которые повлекут подорожание продуктов, будет рост тарифов ЖКХ, повышение цен на ГСМ, увеличение арендных ставок и снижение курса рубля.

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

"Средние цены на хлеб стабильны — ежегодный рост составляет 3-4%. Повышение цен укладывается в рамки среднегодовых темпов инфляции и обусловлено ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ, арендных ставок", — считают в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Как прокомментировал представитель гильдии, в РОСПиК ожидают, что цены на хлеб могут вырасти на 5-6% за весь 2019 год. "Повышение цен затронет не только хлеб, но и хлебобулочные изделия по тем же причинам", — уточнили в организации. Там добавили, что на цены хлебобулочных изделий также может оказать влияние изменение цен на транспортные услуги и упаковку.

При этом в гильдии уверены, что повышение цен не будет происходить скачкообразно. "Ожидается постепенный, линейный рост цен на хлеб и хлебобулочную продукцию в течение всего года", — заключил собеседник агентства.

ФРУКТЫ ЗИМОЙ В ЦЕНЕ

"Прямо с 1 января, конечно, не следует ждать какого-то повышения. Но цены будут расти: рубль дешевеет, инфляция увеличивается, поэтому она тоже находит свое отражение в цене, поднимаются акцизы на топливо, поднимается минимальная цена на алкоголь — это все тоже отражается в цене на полке", — считает президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

По словам собеседника агентства, чем больше в товаре добавленной стоимости, тем выше будет подниматься цена. "То есть потенциально мы все равно в январе будем видеть повышение цен минимум на 2%. Есть еще одна немаловажная составляющая — сезонность. Традиционно к Новому году доля отечественной овощной продукции сокращается. Соответственно, в январе и феврале доля импорта будет больше, и всегда в этот период идет скачок (цен) на овощи и фрукты", — поясняет Карпов.

Эксперт ожидает, что цена на овощи и фрукты может возрасти на 10-15% в течение первых двух месяцев 2019 года. "Но это среднее повышение — где-то может быть больше, где-то меньше, а где-то может и не быть совершенно, потому что здесь еще и другие факторы играют роль, например, единовременная доставка разными поставщиками множества однотипной продукции. В связи с переизбытком ее предложения на текущий период цена неожиданно может просесть, потому что это "скоропорт" и его объем влияет на цену в текущий период, но это не значит, что в долгосрочной перспективе будет такая же низкая цена", — уточняет Карпов.

По его словам, в некоторых случаях скачок на импортные овощи и фрукты может составить до 50%. Согласно его прогнозам, в целом цены на продукты в наступающем году повысятся минимум на 2-3% в январе, в первом квартале — на 10-15%.

ЦЕНЫ ВОЗРАСТУТ, НО ЭТО НЕ СТРАШНО

"Я склоняюсь к варианту, что в первом полугодии будет более значительный рост цен, возможно, мы увидим 5%-6% год к году, но это произойдет не 1 января, конечно, а в течение первого квартала и будет продолжаться в течение второго квартала. А во втором полугодии 2019 года — и если в целом ситуация сохранится, такой какой сейчас мы ее наблюдаем — то мы ожидаем замедления роста цен до уровня ниже 5%", — говорит гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

По мнению собеседника агентства, основные категории товаров, на которые будет наблюдаться самый активный рост цен — сырьевые. "Здесь мы ожидаем большего прироста, потому что в их цене заложены составляющие, связанные и с НДС, и с акцизами на топливо, которые повлияют на рост цен с начала следующего года", — пояснил эксперт.

Кроме того, собеседник ожидает также активного роста цен на импортные товары, что обусловлено влиянием повышения НДС. "Но на импорт, в том числе, повлияет, конечно, и ожидаемое ослабление курса рубля. Мы видим, к сожалению, достаточно драматические события на сырьевом рынке, которые неминуемо имеют отражение на биржевых рынках и, в частности, как раз на валютном рынке, поэтому, скорее всего, в первом полугодии мы получим факт ослабления рубля, что отразится в цене импортных товаров — но не мгновенно, а постепенно", — считает эксперт. Планомерность повышения цен на такие товары собеседник объясняет тем, что часть товара завезли до конца года, по старому курсу, его будут распродавать в течение нескольких месяцев, а новые импортные поставки будут уже по новым, более высоким ценам.

Согласно наблюдениям собеседника агентства, в течение 2016-2017 годов цены "практически не росли", но при этом росла себестоимость производства, на которую повлияли в том числе квази-фискальный налог — взимание платы с большегрузов, подорожание электроэнергии и железнодорожных тарифов.

"Все дорожало. Но дорожало более высокими темпами, чем мы это наблюдали в розничной цене. И проводя опрос производителей в середине 2018 года, мы как раз зафиксировали фактор номер один, сдерживающий их развитие, и вызывающий проблему со стороны производителя — увеличение себестоимости. Поэтому сейчас, учитывая, что это проблема номер один для подавляющего большинства производителей, ожидаем, что производители будут "отыгрываться" в решении этой проблемы с помощью повышения розничной цены. Это вполне объективно, и я бы сказал, что в этом ничего страшного нет", — заключил эксперт.

По его мнению, для развивающейся экономики динамика цен, то есть инфляция, не является проблемой, если она соответствует другим факторам развития экономики региона.

"Если мы вернемся к уровню динамики цен в диапазоне от 5% до 10%, на мой взгляд, это будет абсолютно разумно и будет соответствовать статусу нашей экономики", — уверен собеседник агентства. По его мнению, уровень динамики в 10% потребитель практически не замечает, если это изменение — год к году. "И если это происходит не в один день, а в течение 12 месяцев. То есть если подорожание будет на 1% в месяц, то потребитель этого не заметит", — заключил Федяков.