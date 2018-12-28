МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российский золотодобывающий рынок в 2018 году был относительно спокойным: разгоревшиеся вновь дебаты по поводу отмены НДС на золото так ни к чему не привели, ожидаемые крупные корпоративные события – такие, как IPO "Высочайшего" и сделка по продаже актива "Реновой", не состоялись. Ценовая динамика на мировом рынке золота тоже была вялой: даже палладий на короткое время стоил дороже золота, так как спрос на "желтый металл" находился под давлением геополитики и наличия более интересных доходных активов-убежищ.

"Для золотодобывающих компаний РФ 2018 год стал "временем тишины", то есть работа шла, драгметалл добывался, но все происходило очень тихо и незаметно", — отмечает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Начало нового года тоже вряд ли что-то изменит: металл будет по-прежнему испытывать давление со стороны доллара, который окрепнет относительно корзины мировых валют. Однако во второй половине года золото имеет все шансы отыграться, поскольку рост американской экономики замедлится, инфляция ускорится, а ФРС начнет сворачивать политику повышения ставок, полагают эксперты.

"Ожидаемый торговый диапазон — от 1250 долларов за унцию в начале 2019 года до 1350 долларов за унцию к концу года", — прогнозирует начальник отдела операций с драгметаллами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Евгений Афанасьев.

ТИХОЙ САПОЙ

Самыми значимыми событиями 2018 года в российской отрасли был выход на производственные мощности ключевых активов Polymetal и "Полюса", считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

"Polymetal запустил проект Кызыл в Казахстане в июне 2018 года, со следующего года он добавит к его производству 280-300 тысяч унций. А к концу года "Полюс" вывел Наталку на максимальные объемы добычи, что позволит компании сократить долг и направить высвободившиеся средства на финансирование долгосрочных программ", — пояснил он.

Перемены в компании Petropavlovsk, которыми был также ознаменован уходящий год, больше похожи на прыжок в прошлое. Если в июне 2017 года менеджмент компании проиграл в борьбе за совет директоров основному акционеру — ГК "Ренова", то в текущем году — взял реванш. И это, похоже, пошло на пользу компании. Так, сооснователь Petropavlovsk Павел Масловский, по желанию новых акционеров, вернулся к управлению, и долгожданный автоклав уже запущен в промышленную эксплуатацию, а не продан, как хотел предыдущий менеджмент. Теперь компания сможет решить многие проблемы.

Среди разочарований года эксперты называют решение одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний "Высочайший" отложить IPO из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, а также отказ от приобретения "Золота Камчатки" у ГК "Ренова" из-за санкций.

Не завершилась к концу года и дискуссия об отмене НДС на золото. Весной замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что законопроект готов и почти согласован, причем министерство предлагало отменить налог на все золото, а не только на инвестиционные слитки. Однако документ так и не вышел за пределы правительства.

"Осенью я участвовала в форуме по рынку золота, где было озвучено много интересных мнений и идей, делались интересные доклады, и всё закончилось спором между чиновниками ведомств и участниками рынка по поводу необходимости отмены НДС. Похоже, что этот спор еще долго будет продолжаться, и нет ему конца", — отмечает аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

МИРОВОЕ ЗОЛОТО

Мировая экономика в текущем году находилась на одном из пиков своего роста, и для золота, которое при инвестировании играет роль защитного инструмента, были не самые лучшие времена. Главным конкурентом металлу был доллар.

По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, самым запоминающимся событием на рынке в 2018 году был кризис валют развивающихся стран. "Он случился в августе, и тогда же цена на золото упала до минимума с начала года — 1178,4 доллара за тройскую унцию", — отмечает Соснова.

А в корпоративном поле, по ее мнению, наиболее ярким событием стала сделка по слиянию крупнейшей золотодобывающей компании мира Barrick Gold с RandGold, которая занимается добычей в Мали. Сделка позволит холдингу сохранить лидерство в отрасли и укрепить позиций в Африке, уверена эксперт.

Интерес к "желтому металлу" в 2018 году подогрели Центральные банки развивающихся стран, включая Банк России, который существенно нарастил вложения в золото, закупив за 11 месяцев 2018 в золотовалютные резервы 264,4 тонны монетарного золота и, вероятно, останется главным покупателем металла в мире в ближайшие годы.

"Покупки золота центральными банками развивающихся стран — это устойчивая тенденция, которую мы наблюдаем повсеместно в течение последних десяти лет, но в этом году к числу традиционных покупателей, куда относится и Россия, добавились Польша и Венгрия", — говорит Антонов из Промсвязьбанка.

Золото в резервах, по словам эксперта — это защита от возможного валютного кризиса, при росте инфляции и обесценивании национальных валют. А для России это дополнительная страховка на случай дальнейшего ужесточения санкций.

НЕ БЕЗ КУРЬЕЗОВ

Не обошелся уходящий год и без забавных, и таинственных случаев: в начале года произошла история, достойная голливудской экранизации. В ходе авиаперевозки в аэропорту города Якутска из самолета, в прямом смысле, вывалилась часть 9-тонной партии слитков Доре, которые представляют собой сплав золота и серебра. Они транспортировались с рудника Купол на Чукотке, который разрабатывает канадская корпорация Kinross Gold.

По информации из открытых источников, после дозаправки самолета Ан-12 при взлете из аэропорта Якутска у него сорвало створку грузового люка. Таким образом, инцидент случился после промежуточной посадки с целью дозаправки. Столь необычное происшествие вызывает массу вопросов. Появились даже слухи, что помимо золота указанным рейсом перевозились бриллианты и платина.

На новостных сайтах публиковались фотографии рассыпавшихся по взлетной полосе золотых слитков весом 20 килограммов. Тем не менее, весь утерянный драгоценный груз удалось собрать и отправить в полном объеме на аффинажный завод в Красноярске.

"Мы привыкли, что процесс добычи, обогащения и окончательной очистки драгоценных металлов происходит под строгим контролем со стороны всех его участников. Это связано с высокой стоимостью сырья и конечного продукта. Вполне логично, что "вечные ценности" требуют особого подхода. Однако, как всегда, в дело вмешивается человеческий фактор", — сетует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.