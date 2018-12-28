МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Счетная палата выявила недостаточно эффективное регулирование производства и оборота алкогольной продукции в России, говорится в сообщении ведомства.

"Счетная палата проверила использование средств, направленных на контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Основной вывод контрольного органа — Росалкогольрегулирование недостаточно эффективно выполняет эти функции", — говорится в сообщении.

По данным контрольного ведомства, Росалкогольрегулирование в 2016-2018 годах получило из федерального бюджета 5,8 миллиарда рублей в рамках реализации государственной программы регулирования алкогольного рынка. При этом около 45% основных расходов службы приходится на содержание ее центрального аппарата и территориальных органов.

Сообщается также, что в 2016-2018 годы Росалкогольрегулирование заключило 18 государственных контрактов с АО "Росспиртпром", при этом конкурсная документация содержала требования, которые практически исключали возможность участия в аукционе иных исполнителей. По итогам проверки Счетная палата отметила недостаточный контроль Росалкогольрегулирования за исполнением обязательств "Росспиртпрома" по контрактам.

По мнению Счетной палаты, отрицательно влияет на ситуацию и правовая неурегулированность отдельных вопросов. В том числе отсутствует порядок учета передаваемой на уничтожение алкогольной продукции, а также утвержденный порядок реализации изъятого автотранспорта. Ведомство также обратило внимание на недостатки механизма финансирования госконтрактов.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационные письма в правительство РФ, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального собрания.

Комментируя замечания Счетной палаты, заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Владислав Заславский сообщил, что служба уже подготовила план мероприятий по устранению недостатков. "Что-то было исполнено в ходе проверки, что-то еще предстоит устранить", — приводится в сообщении комментарий Заславского.