МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. АФК "Система", ВТБ и менеджмент фармацевтического предприятия "Оболенское" (OBL Pharm) приобрели 95,14% в OBL Pharm за 15,5 миллиарда рублей, в первом полугодии 2019 года "Система" планирует объединить актив с "Биннофармом" и создать фармацевтический холдинг, говорится в сообщении АФК.

Пакет акций куплен у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. АФК "Система" заплатила 1,83 миллиарда рублей, эффективная доля компании в OBL Pharm по итогам сделки составила 11,7%. Консорциум инвесторов — АФК "Система", ВТБ и менеджмент OBL Pharm – совместно приобрел 95,14% в OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15,5 миллиарда рублей, сообщает "Система".

"Целью сделки является создание ведущего фармацевтического холдинга в России после объединения OBL Pharm с входящим в группу АФК "Система" АО "Биннофарм"… Создание объединенной компании планируется завершить в первой половине 2019 года", — поясняется в сообщении.

Отмечается, что партнеры инвестируют через совместную холдинговую компанию Ristango Holding Limited, в отношении которой заключено соглашение акционеров, обеспечивающее соблюдение прав всех инвесторов на участие в управлении. Между АФК "Система" и ВТБ также заключено соглашение о приобретении доли ВТБ в Ristango Holding Limited не позднее трех лет с момента сделки.

Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторы договорились с АФК "Система" о возможности присоединиться к сделке в начале 2019 года "после дополнительной проработки и согласования условий такой сделки со стороны возглавляемого РФПИ консорциума инвесторов", сообщила АФК.