МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" закрыл сделку по приобретению гостиницы "Корстон" с ее земельным участком (бывшая гостиница "Орленок") в Москве, говорится в материалах на портале раскрытия информации.

"25 декабря 2018 года главная российская операционная дочерняя компания Яндекса, ООО "Яндекс", завершила сделку по покупке участка по адресу: Москва, улица Косыгина, 15, которая была объявлена 18 декабря 2018 года", — отмечается в них.

В сообщении добавляется, что пока "Яндексу" не разрешается обнародовать какие-либо конкретные планы развития, включая сроки и расходы, до завершения процесса утверждения сделки. "После утверждения "Яндекс" уведомит рынок обо всех планах развития, включая предполагаемые сроки и затраты", — говорится в материалах.

Ранее "Яндекс" сообщил, что выбрал место для строительства своей новой штаб-картиры — участок на 4 гектара на улице Косыгина, на котором сейчас располагается 20-этажный отель "Корстон". Примерная сумма сделки составляет 145 миллионов долларов без НДС.

Гостиница "Орленок" была построена в 1976 году по проекту архитекторов Ю.Арндта и Т.Владимировой в преддверии Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.