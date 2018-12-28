МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ВАО "Интурист" (принадлежит АФК "Система") вышло из туроператорского совместного предприятия (СП) с компанией Thomas Cook — ITC Travel Investments, сообщил РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.

"ВАО "Интурист" вышел из капитала ITC Travel Investments, совместного предприятия с Thomas Cook", — сказал он. Сумма сделки не раскрывается.

Таким образом, АФК вышла из туроператорского бизнеса. При этом представитель "Системы" уточнил, что корпорация сохраняет и развивает гостиничный бизнес, в котором у нее есть активы как в России, так и за рубежом.

ITC Travel Investments, совместное предприятие ВАО "Интурист" и Thomas Cook с долями в уставном капитале 49,9% и 50,1% соответственно, было создано в 2011 году. ВАО "Интурист" передало в СП свой туроператорский бизнес. В 2013 году Thomas Cook увеличила долю в СП с 50,1% до 75%.

Гостиничный бизнес АФК "Система" представлен Cosmos Group, в портфель которой входят 17 отелей в 14 городах России и мира, включая объекты под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), а также независимые гостиницы, принадлежащие корпорации. Cosmos Group осуществляет операционное управление этими активами.