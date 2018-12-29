МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российский Forbes назвал сделкой года слияние немецких компаний Wintershall и DEA, входящей в LetterOne Михаила Фридмана и его партнеров, следует из материала журнала.

Немецкая BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана 27 сентября подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию — Wintershall DEA. BASF первоначально получит долю в 67%, а LetterOne — 33% в новой компании Wintershall DEA, но сможет позднее увеличить ее до 72,7%, говорилось в совместном релизе компаний. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2019 года.

"Михаил Фридман с партнерами стали владельцами 33% объединенной компании стоимостью, по оценкам, 20 миллиардов евро. По словам исполнительного директора LetterOne лорда (Джона – ред.) Брауна, бывшего главы BP, компания выйдет в высшую лигу нефтедобычи, встав в один ряд с BP, Royal Dutch Shell и Total. Фридман говорил, что он с партнерами создает в Германии национального чемпиона нефтегазовой отрасли", — пишет российский Forbes.

Издание указывает, что среди рисков для новой компании может быть возможное введение американских санкций против проекта "Северный поток-2", так как Wintershall является давним партнером российского "Газпрома"<GAZP> и соинвестором строительства газопровода. Однако в LetterOne изданию заявляют, что "вопросы, связанные с "Северным потоком", вынесены за рамки сделки".

Общие продажи компаний в 2017 году формально оцениваются в 4,7 миллиарда евро, EBITDA — в 2,8 миллиарда евро, чистая прибыль — в 740 миллионов евро, а добыча углеводородов в 210 миллионов баррелей нефтяного эквивалента или 575 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом целью новой компании станет достижение добычи в 750-800 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в 2021-2023 годах. Ожидается, что ежегодная синергия от сделки на третий год после ее завершения составит как минимум 200 миллионов евро.

Как сообщил позднее РИА Новости член правления Wintershall Тило Виланд, объединенная компания рассмотрит возможности вхождения в новые проекты в РФ, возможно партнерство с "Газпром нефтью".