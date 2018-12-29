МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Холдинг РЖД получил первый плацкарт с обновленным интерьером, в ближайшее время вагон будет проходить сертификацию и затем начнутся его тестовые испытания, сообщили журналистам в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Холдинг РЖД представил полномасштабный макет плацкартного вагона с обновленным интерьером в ноябре 2018 года. Директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что первый такой вагон планируется изготовить до конца 2018 года.

"Делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым и генеральным директором АО "ФПК" Петром Ивановым на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществила приемку первого обновленного плацкартного вагона. В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания", — сообщили в ФПК в субботу.

Первый плацкарт с новым интерьером планируется запустить в начале 2019 года. Первый маршрут пока не определен, но, скорее всего, это будут направления Санкт-Петербург-Москва и Центр-Юг. Стоимость проезда в обновленных плацкартах не будет выше, чем в обычных, обещает холдинг РЖД, так как тарифы устанавливает государство.

Главная идея нового плацкарта — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. Шторка светонепроницаема, и ее можно задвинуть по всей длине полки, то есть пассажир может полностью скрыться от взглядов соседей.

В новом плацкарте можно будет зарядить гаджеты через розетки и USB-порты, сложить вещи в специальные места для хранения в изголовье, а крупный багаж — поместить в открытом пространстве под нижней полкой. Еще одной новинкой стал столик для пассажиров верхних полок. Посмотреть полноразмерный макет плацкарта с обновленным интерьером до выхода вагона на маршруты можно на Казанском вокзале столицы каждый день до 10 февраля следующего года.