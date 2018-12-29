МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко (отвечает за вопросы строительства) в интервью телеканалу "Россия 24" спрогнозировал рост цен на жилье при переходе на проектное финансирование застройщиков и аккумулирование средств дольщиков на эскроу-счетах минимум на 8%.

"Принято решение перехода на проектное финансирование. Простая арифметика: cтоимость ресурсов была равна нулю, а сейчас застройщик должен получить кредит. Пока они говорят, что это минус минимум 8% (ставка кредита — прим. ред.). Вот вам уже на 8% рост. Конечно, на гражданина переложат все это", — пояснил вице-премьер.

В этот же список, по мнению Мутко, нужно включить прочие издержки, такие как стоимость строительных материалов.

"Второе – все ли застройщики получат кредит? Конечно не все, потому что банки не хотят работать с неустойчивостью, где маржинальность низкая. Регионов это коснется. Наша задача – за шесть месяцев с банковским сообществом найти решение. Но все, что строится, мы должны делать аккуратно. Мы должны практически дать возможность, не вторгаясь в экономику, завершить уже начатую стройку", — рассказал он.

Напомним, что с 1 июля нового 2019 года застройщики, работающие в России и привлекающие средства граждан, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Деньги дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты (проектное финансирование).