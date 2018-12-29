МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. ГК "Бизнес-Недвижимость" (дочерняя структура АФК "Система") увеличила долю в дочерней гостиничной компании "Интурист" до 91,24% с 66,2%, говорится в сообщении девелопера.

В сообщении не раскрывается, у кого были приобретены 25,04% акций "Интуриста". "Бизнес-Недвижимость" увеличила долю в ВАО "Интурист" в рамках консолидации гостиничных активов АФК "Система". Пакет приобретен у лица, не аффилированного с АФК "Система", — пояснил РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.

Группа компаний "Бизнес-Недвижимость" — один из крупнейших собственников недвижимости в Москве. Компания является дочерней структурой АФК "Система".

ВАО "Интурист" принадлежит гостиница "Космос" в Москве и несколько гостиничных активов за рубежом. По данным "Бир-аналитик", АФК "Система" через "Бизнес-Недвижимость" владела 66,2% компании, АО "БМ-Банк" — 25,04%, еще 8,75% принадлежало ГАО "Москва" (контролируется городом, занимается развитием гостинично-туристской отрасли столицы).

В пятницу Копытов сообщил РИА Новости, что "Интурист" вышел из туроператорского совместного предприятия (СП) с компанией Thomas Cook — ITC Travel Investments.