МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Холдинг РЖД с 20 января 2019 года начнет продавать первые невозвратные билеты в вагоны СВ, купе и с местами для сидения, и цена их будет на 5-20% дешевле обычного возвратного, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Закон, позволяющий "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании), продавать невозвратные железнодорожные билеты, вступит в силу 1 января следующего года. Это позволит перевозчику предложить пассажирам билеты по существенно сниженной цене. Гендиректор ФПК Петр Иванов сообщал летом, что компания будет продавать невозвратные билеты с января в купе, СВ и люкс в начале на 10 маршрутах.

"С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)", — сообщили в пресс-службе РЖД в субботу.

Стоимость поездки по невозвратному билету, напомнили в компании, будет ниже, чем по возвратному.

"Введение "невозвратных" билетов позволит сэкономить от 5 до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Планируется, что невозвратные билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии — распространены на все поезда АО "ФПК" с вагонами СВ, купе и с местами для сидения", — добавили в РЖД.

Пассажир может вернуть невозвратный билет лишь в случае внезапной болезни его самого или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерти члена семьи; травмирования пассажира из-за несчастного случая; отмены отправления или задержки отправления поезда; непредоставления места, указанного в билете. Подтверждающие документы должны быть представлены в билетные кассы не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который куплен невозвратный билет.