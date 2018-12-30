МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в 2019 году подготовит законодательные инициативы, призванные помочь переработчикам отходов, в том числе может быть предложено отменить для них налог на добавленную стоимость, сообщает движение со ссылкой на координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова.

Отмечается, что с 1 января переработчики макулатуры признаются налоговыми агентами и начнут уплачивать налог на добавленную стоимость. Соответствующие поправки были внесены в статью 161 Налогового кодекса Российской Федерации.

"В 2019 году мы подготовим законодательные инициативы, которые помогут переработчикам отходов дополнительными экономическими стимулами. В том числе мы хотим распространить отмену НДФЛ на все виды отходов и отменить НДС для всех переработчиков вторичного сырья", – сообщил Миронов, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, в целевых показателях майского указа президента РФ Владимира Путина есть пункт об увеличении доли перерабатываемых отходов. Как считает эксперт, макулатура относится к тем видам отходов, которые не сложно переработать, а в России достаточно мощностей. "В этом году благодаря нашей инициативе Государственная дума РФ приняла закон, отменяющий налог для физических лиц на сдачу макулатуры, но вместе с этим почему-то решила обложить дополнительным налогом сборщиков макулатуры, что теперь грозит закрытием многих пунктов по приему макулатуры", – отметил Миронов.

По его словам, на федеральном уровне принимаются инициативы по снижению платы для владельцев полигонов за негативное воздействие на природу и вводятся законодательные послабления для незаконных свалок, которые теперь могут быть приравнены к обычным полигонам твердых коммунальных отходов одним распоряжением чиновников Минприроды РФ.

"Создается такая ситуация, когда переработчики отходов облагаются налогом на добавленную стоимость, а для владельцев полигонов и незаконных свалок, наоборот, с 2019 года вводятся послабления. Приведут ли такие шаги к созданию современной системы по обращению с отходами, как это написано в майском указе президента? На наш взгляд, этот вопрос риторический", — подчеркнул координатор проекта ОНФ.