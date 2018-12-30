МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ростуризм прекращает туроператорскую деятельность "Атурис-тур". Как пояснили в ведомстве, это было связано с тем, что юрлицо не могло исполнять обязанности по заключенным договорам.

"ООО "Атурис-тур" получено уведомление о прекращении деятельности по причине невозможности исполнить свои обязательства", — сказано в сообщении.

Между тем гражданская ответственность юрлица была застрахована на 10 млн рублей в СК "Якорь". Однако размер фонда персональной ответственности "Атурис-тур" равен 115,2 тыс. рублей.