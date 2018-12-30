МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. "Совкомфлот" разместил на ССК "Звезда" заказ на строительство трех танкеров на сжиженном природном газе (СПГ) в интересах "Новатэка", поставка ожидается к 2022-2023 году, сообщила судоходная компания.

В сентябре 2018 года группа "Совкомфлот" разместила на ССК "Звезда" заказ на строительство двух нефтеналивных танкеров типоразмера "Афрамакс" (дедвейт 114 тысяч тонн), использующих газомоторное топливо. Ранее Международная морская организация (IMO) приняла решение о снижении содержания серы в судовом топливе до 0,5% с 2020 года.

"Группа компаний "Совкомфлот" разместила на судостроительном комплексе "Звезда" заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного", — говорится в сообщении.

Соглашение было подписано сторонами 28 декабря 2018 года. Дедвейт судов составит 51 тысячу тонн (типоразмер MR). Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут отфрахтованы "Новатэк" на основании долгосрочных тайм-чартерных договоров.

"Ледовый класс 1B позволит судам безопасно осуществлять перевозки в районах со сложными ледовыми условиями — в частности, в акватории Балтийского моря. Поставка танкеров запланирована на 2022-2023 годы", — сообщила пресс-служба "Совкомфлота".

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.