МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) завершила сделку по приобретению у немецкой химической компании Lanxess 50%-ной доли в совместном предприятии по производству синтетического каучука Arlanxeo за 1,5 миллиарда евро, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Таким образом, Saudi Aramco стал единственным акционером Arlanxeo. В августе текущего года Lanxess объявила о достижении соглашения с саудовской компанией по продаже доли в СП. Arlanxeo была создана в 2016 году в рамках стратегии Lanxess по переходу от низкоприбыльных химикатов общего производственного назначения к более дорогим продуктам специального назначения. Изначально обе компании планировали, что lock up период продлится до 2021 года.

"Arlanxeo, теперь полностью принадлежащая Saudi Aramco, является важным компонентом, представляющим нас на мировом рынке химикатов. Полное владение компанией будет способствовать дальнейшей диверсификации портфеля активов Saudi Aramco", — приводятся в релизе слова старшего вице-президента компании по переработке Абдулазиза аль-Худаими (Abdulaziz al-Judaimi).

Arlanxeo — ведущая мировая компания по производству синтетического каучука. Офис компании расположен в Маастрихте (Нидерланды). В компании работает около 3,8 тысячи сотрудников на производственных площадках в девяти странах. Основная деятельность — производство и сбыт каучука для автомобильной и шинной промышленности, строительной отрасли и нефтегазовой промышленности.