МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Американский модный дом Michael Kors завершил сделку по приобретению итальянского конкурента Gianni Versace S.p.A за 1,83 миллиарда евро (2,12 миллиарда долларов), сменил название на Capri Holdings Limited, говорится в сообщении американской компании.

"Capri Holdings Limited объявила сегодня о смене названия с Michael Kors Holdings Limited… Компания также рада сообщить о завершении сделки по приобретению Versace", — сообщается в релизе.

По мнению Capri Holdings, покупка итальянского модного дома поможет увеличить выручку группы до 8 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе и даст возможность расширить географическую диверсификацию бизнеса. "С приобретением Versace мы создали одну из ведущих групп люксовых брендов в мире", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора Michael Kors Джона Идола (John D. Idol).

Michael Kors объявил о достижении соглашения по покупке Versace в сентябре текущего года.

Gianni Versace S.p.A. — итальянская компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче. Занимается производством модной одежды, парфюмерии, часов, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши. После смерти Джанни в 1997 году управление концерном перешло к его младшей сестре Донателле.

Michael Kors — американский модный дом, разрабатывающий одежду, обувь, купальники, аксессуары и парфюмерию под своим брендом. Компания основана в 2002 году.