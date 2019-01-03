КАЛИНИНГРАД, 3 янв — ПРАЙМ. Калининградский аэропорт "Храброво" начал принимать и отправлять задержанные из-за штормового ветра рейсы, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

В среду главное управление МЧС России по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе — порывы северо-западного и северного ветра достигали 25 метров в секунду, он сопровождался сильным снегом, метелью. Из-за порывов сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе калининградского аэропорта воздушные суда не могли совершить посадку и взлет. В связи с этим несколько рейсов отменили, прибытие и вылет рейсов остальных задержали.

"Метеоусловия в аэропорту улучшились. Аэропорт готов к приему и отправке воздушных судов. В течение дня будут выполняться рейсы, задержанные накануне, а также рейсы по расписанию 3 января. Решение о времени вылета принимают авиакомпании и командиры воздушных судов. Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн табло на официальном сайте аэропорта", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в среду было отменено прибытие трех рейсов из Москвы, двух из Санкт-Петербурга, а также рейсов из Минска и Варшавы, соответственно отменен и вылет обратных рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Варшаву и Минск. Задержано прибытие восьми рейсов (из Москвы, Санкт-Петербурга) и вылет восьми рейсов (в Москву, Санкт-Петербург и Ташкент).