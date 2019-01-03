ХЕЛЬСИНКИ, 3 янв — ПРАЙМ. Железнодорожники Финляндии (группа VR) договорились с РЖД о действиях в случае повышенной загрузки на финской стороне, сообщается в четверг в пресс-релизе VR.

Уточняется, что данное соглашение заключено во избежание транспортных происшествий, подобно аварии в Мянтюхарью (Восточная Финляндия) 7 апреля 2018 года, когда в окружающую среду попало более 35 тысяч литров токсичного метил-трет-бутилового эфира (химикат, используемый при производстве бензина).

"VR договорилась с РЖД о принципах движения поездов в России, если движение на финской стороне внезапно станет перегруженным… VR удалось договориться со своими клиентами о том, что клиенты могут не подтверждать заказы РЖД на следующий месяц, если трафик и разгрузка (в Финляндии) не соответствуют планам", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что железнодорожный состав с химикатами, находился в неположенном для него месте, ввиду высокой загруженности существующих в Финляндии площадок и мест под разгрузку и хранение.

VR информирует, что отныне железнодорожные составы будут находиться только на официальных площадках, определенных Финским управлением транспорта и связи (Traficom).анее в бюро по расследованию происшествий на транспорте Финляндии сообщали, что 7 апреля 2018 года одна из цистерн железнодорожного состава сошла с рельс в районе Мянтюхарью (Восточная Финляндия), в окружающую среду попало более 35 тысяч литров токсичного метил-трет-бутилового эфира (химикат, используемый при производстве бензина). Железнодорожный состав состоял из 50 российских цистерн. В результате инцидента никто не пострадал.

Финские железные дороги (VR) занимались транспортировкой цистерн в финский порт Муссало (в районе Котки). Химикат шел через Финляндию в третью страну. Цистерны были закреплены в соответствии с инструкциями по технике безопасности VR, ранее уточняла компания.

Ранее, 25 апреля 2018 года, Финские железные дороги (VR) открыли специальный сайт на финском языке, где можно узнать всю информацию о происшествии и возможных последствиях аварии.