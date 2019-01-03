МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb договорилась о приобретении американской биотехнологической компании Celgene, занимающейся разработкой методов лечения онкологических, иммунных и воспалительных заболеваний, за 74 миллиарда доллара, говорится в сообщении Bristol-Myers Squibb.

"Bristol-Myers Squibb и Celgene Corporation заключили окончательное соглашение о слиянии, в соответствии с которым Bristol-Myers Squibb приобретет Celgene в рамках сделки с денежными средствами и акциями со стоимостью капитала приблизительно 74 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

"Согласно условиям соглашения, акционеры Celgene получат одну акцию Bristol-Myers Squibb и 50 долларов наличными за каждую акцию Celgene. Они также получат одно расчетное условное право на стоимость акций (CVR) на каждую бумагу Celgene", — уточняется в релизе. Ожидается, что после завершения сделки акционеры Bristol-Myers Squibb будут владеть примерно 69% объединенной компании, а акционеры Celgene — примерно 31%.

Уточняется, что сделка будет профинансирована за счет наличных и заемных средств. Bristol-Myers Squibb получила долговое финансирование от Morgan Stanley Senior Funding и MUFG Bank.

Сделка ожидает одобрения акционеров обеих компаний и регуляторов. Её завершение планируется на третий квартал 2019 года.

"Вместе с Celgene мы создаем инновационного лидера в области биофармацевтики… который обеспечит устойчивый рост и предоставит новые возможности для пациентов с целым рядом серьезных заболеваний", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и генерального директора Bristol-Myers Squibb Джованни Кафорио (Giovanni Caforio).