СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Крымско-сирийская судоходная компания фактически создана, осталось решить ряд технических процедур, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее директор Крымско-сирийского торгового дома Сергей Голяндин сообщил, что первое судно пойдет в Сирию с зерном в январе 2019 года, а вернется, скорее всего, с грузом оливкового масла.

"В принципиальном плане вопрос решен. Судоходная компания будет выстраиваться на основании "Морской дирекции" (ранее выполняла функции компании-оператора Керченской паромной переправы – ред.). Фактически судоходная компания создана, осталось решить ряд технических моментов. В их числе введение наших коллег из Сирии в число тех, кто будет учредителем новой компании, определение состава кораблей и регламента работы", — сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, после реформирования судоходная компания в лице "Морской дирекции" отправит первые грузы в Сирию.

"Судоходная компания заработает в первые месяцы этого года", — подчеркнул Мурадов.

В середине октября крымская делегация посетила Сирию. В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.