МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Туристический спрос на Таиланд, после того как на российский рынок вернется египетское направление, будет зависеть от того, какую ценовую политику изберет туристический бизнес Страны пирамид, заявил РИА Новости региональный представитель компании Tez Tour в Северо-Восточной Азии Андрей Снетков.

Собеседник агентства уточнил, что когда для российского рынка закрыли египетское туристическое направление, Таиланд получили очень большой всплеск туристического потока.

"Это произошло частично из-за того, что на Египет были проданы туры на большую глубину, и пришлось предлагать туристам другие направления, в том числе и Таиланд, в виде альтернативы в зимнее время", — сказал Снетков.

Он высказал предположение, что если в ближайшее время откроют египетское направление, то какой-то отток туристов из России произойдет, но он придется в основном на межсезонье, то есть на весну и осень.

"Когда мы говорим про туристов из российских регионов, то сибирякам долететь до Таиланда и до Египта можно примерно за одно и то же время. Значит, все будет зависеть от ценовой политики египетских отелей. Пока, судя по предложениям, особо выгодных цен отельеры Страны пирамид не предлагают", — прокомментировал ситуацию представитель туроператора.

При этом собеседник отметил, что если Турция или Египет могут внушать опасения как не очень стабильные регионы, то Таиланд заслуживает совершенно иного отношения.

"С одной стороны, какие-то геополитические изменения не очень сильно влияют на туристический спрос, но если мы говорим о развитии российско-тайских отношений, то в последнее время они очень активно развиваются. Российское правительство тратит много усилий, чтобы наладить хорошие экономические и туристические отношения. Эти отношения теперь стали самыми близкими за последние 70 лет", — резюмировал Снетков.