МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Британское исследовательское агентство OAG опубликовало рейтинг самых пунктуальных аэропортов и авиакомпаний мира по итогам 2018 года, московская воздушная гавань Шереметьево заняла первое место в категории крупных аэропортов.

Как следует из отчета под названием "Лига пунктуальности-2019", опубликованного на сайте OAG, 87% рейсов в московском Шереметьево были выполнены вовремя. По итогам 2017 года аэропорт занимал третье место в рейтинге.

Вторым по пунктуальности в этом списке стал аэропорт в столице Катара, а третьим — аэропорт мексиканской столицы Мехико. В категорию крупных входят аэропорты, из которых в год вылетает от 20 до 30 миллионов пассажиров.

В докладе также содержатся рейтинги маленьких (2,5-5 миллионов вылетающих пассажиров в год), средних (5-10 миллионов вылетающих пассажиров), больших (10-20 миллионов) и крупнейших аэропортов (более 30 миллионов). Самым пунктуальным в категории крупнейших аэропортов мира стал токийский Ханэда.

Среди авиакомпаний по пунктуальности лидирует панамская Copa Airlines. За ней идут латвийские авиалинии airBaltic, а третью позицию заняла авиакомпания Hong Kong Airlines.

Российский авиаперевозчик S7 вошел в топ-20 самых пунктуальных магистральных авиалиний (18-е место) и стал шестым по пунктуальности среди европейских авиакомпаний.

Чтобы авиакомпания или аэропорт могли войти в рейтинг, OAG должно было располагать не менее чем 80% информации об их рейсах. Своевременно выполненными считаются те рейсы, отправление и прибытие которых осуществляется с опозданием не более чем на 15 минут. В расчетах не учитывались чартерные и непассажирские перевозки.