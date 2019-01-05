МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Немецкий профсоюз Verdi призвал сотрудников служб безопасности берлинских аэропортов Шенефельд и Тегель начать в понедельник утром забастовку с целью добиться повышения оплаты труда, сообщает издание Berliner Zeitung.

Как пишет издание, до сих пор переговоры о повышении оплаты труда, которые Verdi ведет от лица порядка 23 тысяч сотрудников аэропортов, ответственных за безопасность полетов, не дали результатов. Профсоюз требует повышения почасовой оплаты их труда.

Представитель Verdi заявил, что забастовки, запланированные в столичных аэропортах на утро понедельника, должны стать для работодателя "первым предупредительным сигналом". Переговоры о повышении заработной платы продолжатся 23 января.

Представитель профсоюза отметил также, что забастовки могут привести к нарушениям порядка оформления и обработки документов пассажиров. Как говорится в заявлении оператора аэропортов, пассажиры рейсов смогут получить актуальную информацию о ситуации у авиакомпаний.