МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Профессия судьи беспилотных автомобилей, или комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками появится в России в ближайшие 10 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".

"В ближайшие десять лет в России появится новая профессия — судья автоматизированных транспортных средств, или комиссар по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными автомобилями. Новые специалисты будут оценивать действия последних, а также принимать решения в случае спорных ситуаций при ДТП", — рассказал собеседник агентства.

Эксперты "Автонет" ожидают появления новой специализации в юриспруденции и нового права в сфере регуляции беспилотных транспортных средств. "Список дисциплин для будущих профессионалов будет сочетать естественные, технические и общественные науки. Самые ценные компетенции для будущих судей — наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность", — считают они.

Разработка концепции и классификатора "профессий будущего" с учетом необходимых компетенций входит в "дорожную карту" НТИ "Автонет", утвержденную решением президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Уже к 2020 году будет сформирован список вузов, которые будут разрабатывать и непосредственно внедрять в систему образования инновационные программы подготовки специалистов для рынка "Автонет", добавили в пресс-службе.

В октябре представители НТИ "Автонет" сообщили РИА Новости, что по прогнозам экспертов, в течение следующих 10 лет в РФ появятся профессии инженеров по созданию цифровых двойников, специалистов по цифровым аномалиям, а также виртуальные полицейские. Эти профессионалы будут необходимы для успешного функционирования продуктов и услуг рынка "Автонет".