МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американская авиастроительная корпорация Boeing увеличила поставки самолетов в 2018 году на 5,6% по сравнению с предыдущим годом — до рекордной отметки в 806 штук, говорится в релизе компании.

Там отмечается, что, в частности, компания поставила 580 лайнеров Boeing 737 и 145 Boeing 787. Таким образом, Boeing седьмой год подряд стал лидирующим поставщиком в отрасли.

Предыдущий рекорд по поставкам был зафиксирован годом ранее — 763 самолета за год.

При этом компания за 2018 год обеспечила себе 893 новых заказа общей стоимостью 143,7 миллиарда долларов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников — около 140 тысяч человек.