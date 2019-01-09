МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дела в отношении операторов аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево" в части допуска такси на "первую линию" привокзальных площадей, сообщает служба.

"Операторы аэропортов устранили нарушения, организовали доступ квалифицированных участников рынка такси на первую линию привокзальных площадей. Более того, аэропорты совместно с операторами такси обязались в 2019 году обеспечить технические решения, которые позволят устанавливать одинаковые цены на услуги такси, заказываемые в порядке живой очереди с первой линии и с помощью мобильных приложений", — говорится в сообщении.

Комиссия ФАС также отметила конструктивную позицию аэропортов в решении проблемы организации работы такси в условиях ограниченной пропускной способности вблизи терминалов.

"В дальнейшем ФАС России проследит за выполнением аэропортами принятых на себя обязательств и продолжит мониторинг на этом рынке", — отмечают в ведомстве.

В декабре 2017 года глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что служба вынесла предупреждения столичным аэропортам в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси. Артемьев тогда пригрозил аэропортам "очень серьезными" штрафами.

В марте прошлого года регулятор возбудил дела против "Шереметьево" и "Домодедово" по признакам создания дискриминационных условий для таксопарков. В отношении "Внуково" дело возбуждено не было, так как в нем, по словам руководителя ФАС, было "значительно меньше проблем". В мае Артемьев заявил, что служба урегулировала ситуацию с доступом такси в аэропорт "Домодедово" и продолжает работу с "Шереметьево".