МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical планирует продать активы на 10 миллиардов долларов после закрытия во вторник сделки по покупке ирландской Shire, пишет газета Financial Times.

Во вторник Takeda завершила приобретение ирландской Shire за 46 миллиардов фунтов стерлингов (62 миллиарда долларов).

По данным издания, теперь Takeda стремится к сокращению долга, который после закрытия сделки с Shire составляет 48 миллиардов долларов. Для этого компания рассматривает возможность продажи швейцарской Nycomed, которую купила в 2011 году за 13,7 миллиарда долларов.

По словам гендиректора Takeda Кристофа Вебера (Christophe Weber), которые приводит газета, Nycomed является непрофильным активом японской компании. Он при этом отметил, что Takeda принадлежат сотни брендов вне ее основных направлений работы, которые компания может продать.

Чтобы упростить структуру бизнеса, Takeda сосредоточится на препаратах в пяти основных областях: онкология, желудочно-кишечные заболевания, неврология, редкие заболевания и терапия с использованием плазмы. По словам Вебера, компания также нацелена на более активное развитие инноваций.

Японская фармацевтическая Takeda Pharmaceutical Сo. располагается в городе Осака. Компания основана в 1781 году, действует на рынке как корпорация с 1925 года. Штат сотрудников насчитывает около 30 тысяч человек. Компания работает более чем в 70 странах мира.