МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" ("Ростех") перекрыли поставки из США и Японии материалов для композитного "черного крыла" самолета МС-21, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Ряд поставляемых компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, производятся американской Hexcel и японской Toray Industries, отмечает издание. Один из собеседников газеты уточнил, что оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы.

"Придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее", — пишет издание со ссылкой на источник. Теоретически специализацию может освоить Елабужский завод композитных изделий, но придется провести ОКР и найти станочно-производственный парк, подчеркивает источник газеты, "а это приведет к сдвигу сроков вправо как минимум до 2025 года".

Второй вариант — подключение к импортозамещению структур "Росатома", "они уже обещали рассмотреть варианты оказания помощи". По данным издания, проблема обсуждалась на совещании с участием чиновников правительства, структур ОАК и "Ростеха", а также "Росатома". По итогам "композитный дивизион" "Росатома" (Umatex) согласился участвовать в проекте разработки и тестировании материалов для МС-21, заказчиком работ станет "Аэрокомпозит". Но, как отметил один из собеседников газеты, сейчас в РФ нет предприятий, производящих такие компоненты, и прогнозировать сроки крайне сложно.

Как третий вариант, пишет газета, ЦАГИ и НИЦ им. Жуковского предложили избавиться от композитов в МС-21 и перепроектировать крыло и киль в металле. Это сократит сроки задержки программы, но "убьет композиты, которые подавались как одно из основных преимуществ лайнера", заявил изданию источник. Также, по мнению собеседников газеты, замена материала чревата сложностями с сертификацией МС-21.

В "Ростехе" газете назвали проблему "надуманной": "Есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки. Без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется, отказ от использования в МС-21 композитов даже не рассматривается". В аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили: "В правительстве в деталях знакомы со всем, что происходит с МС-21. Проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует".