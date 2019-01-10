МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" о банкротстве подконтрольного ей зеленоградского завода "Ангстрем-Т", производящего микроэлектронику, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление о банкротстве поступило в арбитраж 9 января. Дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

Как сообщил РИА Новости представитель ВЭБа, госкорпорация ранее стала владельцем 100% капитала предприятия для консолидации актива у основного кредитора в целях дальнейшего развития завода. По его словам, ВЭБ первым обратился в суд с иском о несостоятельности "Ангстрем-Т", поскольку другие кредиторы завода также заявили о наличии просроченной задолженности.

"(ВЭБ) рассматривает это как техническую меру, которая позволит организованно провести переговоры с кредиторами и определить порядок погашения просроченной задолженности", — пояснили в госкорпорации причины подачи иска. По словам представителя ВЭБа, госкорпорация заинтересована в дальнейшем развитии предприятия, будет действовать в координации с менеджментом и прошлым собственником завода Леонидом Рейманом — он сохранит место в совете директоров компании.

"На сегодняшний день главной целью является сохранение производства и накопленных трудовым коллективом компетенций. "ВЭБ.РФ" вместе с соответствующими ведомствами и министерствами, а также с привлечением консультантов разрабатывают новую инвестиционную программу развития завода и ведут поиск стратегического партнёра", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Ангстрем-Т" РИА Новости сообщили, что завод работает в штатном режиме. "Иск о банкротстве является технической юридической процедурой, которая никак не повлияет на операционную деятельность предприятия. Мы находимся в постоянном контакте с представителями банка и обсуждаем детали процедуры, целью которой является сохранение уникального для страны производства и опытного коллектива завода", — пояснил представитель завода.

ВЭБ в 2008 году открыл заводу кредитную линию, по ней "Ангстрем-Т" должен выплатить 815 миллионов евро. Министерство торговли США в сентябре 2016 года внесло предприятие "Ангстрем-Т" в санкционный список.