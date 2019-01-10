МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Решение о сроках восстановления движения по подтопленному Тушинскому тоннелю на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы примут в течение одного — двух часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Канала имени Москвы".

Днем в четверг экстренные службы проинформировали РИА Новости, что движение транспорта в тоннеле под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыто из-за подмыва грунта в шлюзе. Как уточняли РИА Новости в столичном главке МЧС, вода подтопила дорогу. Власти Москвы предложили объезжать подтопленный Тушинский тоннель по Ленинградскому шоссе. Создан оперативный штаб.

"Под тоннелем на Волоколамском шоссе произошёл размыв, который образовал проседание грунта на площади 5х15 метров. В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован. В течение одного – двух часов будет принято решение о сроках восстановления движения автотранспорта", — цитирует пресс-служба канала слова гендиректора предприятия Германа Елянюшкина.

Он уточнил, что создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, канала имени Москвы, Гормоста и ГИБДД.