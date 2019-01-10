МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Более 30 миллионов смартфонов было продано в России в 2018 году, это на 3% больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении сотового ритейлера "Связной/Евросеть".

В МТС, обладающей крупнейшей операторской розничной сетью, также прогнозируют объем рынка смартфонов на уровне 30 миллионов штук по итогам 2018 года и годовой прирост в районе 3%. По оценкам группы "М.Видео-Эльдорадо", продажи смартфонов в минувшем году достигли "исторического максимума", составив около 29,6 миллиона штук на сумму более 465 миллиардов рублей, что превысило показатели 2017 года на 2,5% и 20% соответственно. Онлайн-продажи прибавили около 30% в штуках и 50% в деньгах, отметили в "М.Видео-Эльдорадо".

По данным компании "Связной/Евросеть", в денежном выражении объем российского рынка смартфонов в 2018 году составил 469 миллиардов рублей, увеличившись на 17%. Средняя цена на смартфон в 2018 году выросла на 17% — до 15,7 тысячи рублей с 13,4 тысячи рублей. По итогам года наибольший прирост в денежном выражении – на 49% — продемонстрировал сегмент смартфонов стоимостью свыше 40 тысяч рублей, который занял 31% рынка (рост доли на 5 п.п. год к году).

В натуральном выражении максимальный прирост составил сегмент смартфонов стоимостью 10-15 тысяч рублей: в штучном выражении прирост составил 43%, в деньгах — 44%. Доля этого сегмента на рынке смартфонов выросла на 6 п.п. – до 21%. По итогам 2018 года на рынке по количеству проданных смартфонов лидирует Samsung, далее расположились Huawei/Honor и Apple. В деньгах лидирует Apple, следом идут Samsung, Huawei/Honor.

"Покупатели продолжают делать выбор в пользу технологичных моделей смартфонов, обладающих функцией NFC, двойными и тройными камерами и другими популярными опциями. Сегодня на рынке появляется большое количество устройств, которые имеют отличные технические характеристики и хорошее соотношение цены и качества. Также мы видим, что в этом году укрепили свои позиции китайские производители — благодаря объединению таких компонентов, как высокая производительность устройства, современный дизайн и доступная цена", — приводятся в сообщении слова вице-президента по продажам объединенной компании "Связной/Евросеть" Давида Борзилова.

В "М.Видео-Эльдорадо" отмечают, что в 2018 году положительную динамику продемонстрировали все ценовые сегменты, кроме смартфонов до 5 тысяч рублей. "На рынке укрепляется тренд по росту качественного спроса, что обусловлено расширением ассортимента в среднем и верхнем ценовых диапазонах, растущей популярностью программ рассрочки и trade-in. Успех флагманов от Apple, Samsung, Sony и Huawei способствовал росту сегмента более 50 тысяч рублей на 35% в штуках и 40% деньгах. Самую высокую динамику продемонстрировали девайсы от 30 до 40 тысяч рублей, спрос на которые увеличился в штуках в 1,5 раза", — сказали в компании.