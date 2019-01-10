ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его поездка на экономический форум в Давос пока остается в силе, но он отменит ее, если бюджетный кризис в США затянется.

"Она в силе", — сказал он журналистам, добавив, что не поедет, если к тому времени не удастся возобновить работу ряда госучреждений из-за отсутствия утвержденного финансирования.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Белого дома сообщила, что Трамп может отменить поездку на экономический форум в Давосе, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января.

Обеспечение безопасности южной границы США было одним из предвыборных обещаний Трампа: президент намерен защитить границу от нелегальной иммиграции стеной, однако вопрос финансирования ее строительства остается открытым. Трамп требует выделить дополнительные 5,6 миллиарда долларов на охрану границы и строительство заграждений на ней. Демократы, которые получили контроль в палате представителей, не согласны с этими требованиями. В результате с 22 декабря примерно четверть федеральных учреждений США сократили работу из-за отсутствия утвержденного финансирования (так называемый "шатдаун").

Экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января.