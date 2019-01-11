МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG в 2018 году заняла первое место среди всех европейских перевозчиков по пассажирообороту, говорится в сообщении компании.

"С 142 миллионами пассажиров (перевезенных в 2018 году — ред.), Lufthansa Group стала номером один в Европе", — сообщила компания. Уточняется, что драйверами роста стали Цюрихский, Мюнхенский и Венский авиахабы.

Как добавляет агентство Блумберг, лидер на рынке сменился впервые с 2004 года. Ранее первую строчку все время занимал франко-голландский авиахолдинг Air France-KLM. Причем по итогам 2018 года Air France-KLM уступил сразу две позиции — Lufthansa и British Airways IAG.

При этом агентство уточняет, что лидерство сменилось именно в рамках показателя пассажирооборота (revenue passenger kilometers, RPK), который учитывает число перемещенных пассажиров и протяженность всех их воздушных путешествий.

Согласно данным Lufthansa, в 2018 году этот показатель вырос сразу на 9% — быстрее, чем у всех основных конкурентов, до 284,561 миллиарда пассажиро-километров (пкм). Для Air France-KLM этот показатель вырос на 2,8%, до 255,405 миллиарда пкм. Для British Airways пассажирооборот за прошедший год вырос на 7,1%, до 270,657 миллиарда пкм.

Lufthansa Group — один из крупнейших европейских авиаперевозчиков. Штаб-квартира расположена в Кельне. Штат компании, по состоянию на 30 сентября 2018 года, насчитывал 135,033 тысячи человек.