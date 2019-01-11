МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo Inc. сообщил о том, что с 1 февраля текущего года председатель совета директоров компании Индра Нуйи (Indra Nooyi) покинет свою должность, которую занимала с 2007 года.

"Компания также объявила, что совет избрал Рамона Лагуарта (Ramon Laguarta), главного исполнительного директора (CEO) и члена совета директоров PepsiCo, на должность председателя совета с 1 февраля 2019 года", — отмечается в релизе.

Нуйи занимала должность CEO PepsiCo с 2006 года, а в октябре 2018 года Лагуарта сменил ее на этом посту по решению совета от 3 августа. Нуйи стала первой женщиной на посту главного исполнительного директора PepsiCo. Всего Нуйи посвятила компании почти 25 лет.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".