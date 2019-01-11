МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России принял решение возобновить дополнительную эмиссию акций "Аптечной сети 36,6", говорится в сообщении эмитента.

Эмиссия обыкновенных акций компании была приостановлена 13 декабря 2018 года и возобновлена 10 января 2019 года.

В начале октября акционеры "Аптечной сети" одобрили увеличение уставного капитала компании в 3,6 раза через допэмиссию 6 миллиардов обыкновенных акций номиналом 64 копейки. Сейчас уставный капитал "Аптечной сети" составляет 1,492 миллиарда рублей, он разделен на 2,331 миллиарда акций номиналом 64 копейки.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки "36,6", "Горздрав" и A.v.e.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, в рейтинге аптек по объему продаж в первом полугодии 2018 года "Аптечная сеть 36,6" занимала пятую строчку с долей 3,9%.