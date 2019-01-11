МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сразу два крупнейших банка РФ – Сбербанк и ВТБ – в начале года повысили ипотечные ставки. У Сбербанка рост составил в среднем 1-1,5 п.п. Базовая ставка на покупку строящегося жилья — 9,5%. На покупку готового жилья базовые ставки составляют 9,7-10,1%. Также банк предлагает рефинансировать ипотеку по 9,9%.

ВТБ, второй по активам российский банк, с 1 января также повысил ставки по ипотеке — на 0,6 п.п. Кредит на покупку жилья теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 п.п. (если не был использован маткапитал и/или военная ипотека). Рефинансирование кредитов сторонних банков доступно в ВТБ по ставке от 10,1%.

Банк "Открытие" также объявил, что намерен в ближайшее время поднять ставки по ипотеке примерно на 0,25 п.п.

БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Эксперты, опрошенные "Прайм", назвали это повышение логичным и вполне ожидаемым. Они напомнили, что ключевая ставка ЦБ за последнее время поднималась дважды – в сентябре и декабре. Регулятор не исключил и последующих повышений уже в 2019 году, если для этого будут экономические обоснования. Таким образом, на фоне действующей ставки ЦБ на уровне 7,75% действия системообразующих банков никого не удивили, констатирует руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов.

"Еще в сентябре некоторые банки начали осторожно повышать ставки, и были разговоры, что основной объем повышения отложен на 2019 год", — напомнил он.

Если кредитно-денежная политика в стране ужесточается, то ставки по кредитам будут расти у всех банков, высказала мнение управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая.

"Однако нельзя исключать, что некоторые второстепенные или даже третьестепенные игроки попытаются предложить заемщикам более выгодные ставки, чем у системообразующих банков", — добавила она.

Таким образом, у покупателей сохранится "коридор возможностей", однако даже самые доступные варианты кредитов все равно уже не будут такими, как сейчас.

БАРЬЕР ВСЕ БЛИЖЕ

В прогнозах на 2019 год эксперты предпочитают сохранять осторожность, напоминая, что экономика России нестабильна, нет ясности по санкциям, а рынок нефти всегда может преподнести сюрпризы. Повышение НДС также скажется на ценах на квартиры. Кроме того, летом этого года меняется схема долевого строительства, и пока неясно, как это повлияет на рынок недвижимости. Вице-премьер Виталий Мутко в декабре предупредил, что переход к новой схеме "долевки" может повысить цены минимум на 8%.

По оценке Таганова, пока рынок продолжает расти. Хотя в ноябре активность покупателей была ниже, на числе сделок это не отразилось. Увеличение ставок по ипотеке немного скорректирует рост, но сокращения продаж ждать не приходится, по крайней мере, до конца лета-начала осени. Напротив, возможно усиление роста на фоне сокращения отложенного спроса – многие предпочтут зафиксировать ситуацию при текущей схеме долевого строительства.

Начало оттока покупателей эксперты связывают с переходом средней ставки по ипотеке 10-процентного психологического барьера. А это вполне вероятно, считает Литинецкая. "С учетом темпа повышения ставок, который мы наблюдали во второй половине 2018 года, весной базовые программы по ипотечным кредитам от ведущих банков будут предусматривать займы под 11% годовых", — ожидает она.

Эксперт напомнила, что при уровне ставок 10,5-11% в конце 2017 года число сделок по ипотеке было примерно на 40% ниже, чем сейчас. К тому же следует принимать во внимание рост цен и повышение налогов, что наносит дополнительный урон покупательской способности клиентов рынка новостроек.

Что касается застройщиков, то увеличение ставок по кредитам, безусловно, "притормозит" рост цен на новостройки, который мы наблюдали в 2018 году (7,5% за год в массовом сегменте). Скорее всего, девелоперам придется увеличивать размер скидок и перезапускать программы субсидирования ипотеки для клиентов, прогнозирует Литинецкая.

ВСЯ НАДЕЖДА НА ГОСУДАРСТВО

В то же время нужно учитывать и политический фактор. Согласно разработанному властями национальному проекту "Жилье и комфортная среда", по итогам 2019 года средняя ставка должна снизиться до 8,9% годовых. Не исключено, что будут введены некоторые меры поддержки заемщиков или банков, чтобы сдержать рост стоимости ипотечных кредитов.

В поддержку этой мысли следует рассматривать заявление Минстроя РФ, что в случае устойчивой тенденции роста ипотечных ставок министерство будет рассматривать варианты программ субсидирования. В конце прошлого года Минстрой уже пообещал обратиться за поддержкой к министерству финансов, если заметит снижение уровня спроса на ипотеку.

В июне прошлого года президент Владимир Путин говорил, что следует ориентироваться на среднюю ставку по ипотеке в 8% и стремиться к 7%. Сейчас право на льготную ипотеку по ставке 6% имеют семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.