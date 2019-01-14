МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Иностранные туристы за 9 месяцев 2018 года- именно столько работает пилотный проект по компенсации суммы НДС от приобретенных в РФ товаров (tax free) — совершили покупки на сумму порядка 8 млрд рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу Минпроторга Дениса Мантурова.

Министр расказал, что иностранные туристы в среднем оставляют в магазинах РФ по 100 тысяч рублей.

В свою очередь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что чаше всего покупали косметику, ювелирные украшения, часы и бижутерию.

"Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free. Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров",- пояснил Мантуров.

Напомним, что в России закон о tax free вступил в силу с 1 января 2018 года. Иностранные покупатели могут вернуть НДС (18%) с покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей. В апреле прошлого года система заработала в 130 магазинах в 12 субъектах РФ. В декабре кабмин продлил проект по tax free до конца 2019 года.