МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "Транснефть" не планирует наращивать свой пакет в НМТП ("Новороссийский морской торговый порт"), считает его достаточным, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев.

"Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП.

"Пока мы эту тему (приобретение госпакета акций НМТП в случае его приватизации — ред.) всерьёз нигде не обсуждали. С точки зрения целесообразности экономической нам вполне достаточно того пакета, который у нас есть. Росимущество будет получать свои дивиденды. Нам что 60, что 80, разницы большой уже нет. Пока вопрос об этом не идёт", — отметил глава "Транснефти".

"Пакет РЖД рассредоточен, здесь с точки зрения целесообразности принципиального значения не имеет. Мы даже не рассматриваем такую перспективу где-то выкупа. Вполне достаточно того, что есть. Сегодня оптимальный пакет", — отметил Токарев.

Он добавил, что "Транснефть" выведет свой пакет акций НМТП из офшоров до конца января. "Мы уже в финишной стадии, думаю, в ближайшее время конкретики будет больше, рассчитываем до конца января завершить всю эту процедуру (по выводу из офшоров акций — ред.)", — сказал Токарев.

Вице-президент "Транснефти", председатель совета директоров НМТП Рашид Шарипов заметил, что НМТП не будет перерегистрирован. "НМТП как был в России, так в России и останется. Но пакет акций, "Транснефть" будет напрямую владеть контрольным пакетом. На баланс "Транснефти" (поступит пакет — ред.)", — сказал он.

Шарипов также заявил, что дивиденды НМТП за 2018 год ожидаются не менее, чем по итогам 2017 года и будут близки к 50% от чистой прибыли.

"Не меньше, чем было (выплачено по итогам 2017 года – ред.). Примерно так. В деньгах. Мы посмотрим с точки зрения возможности порта выплачивать… будем близки к 50% (от чистой прибыли — ред.)", — сообщил Шарипов.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефти" принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт", Росимуществу — 20% акций, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.