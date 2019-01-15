МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Около 220 тысяч пассажиров может затронуть забастовка, которая во вторник проходит в ряде аэропортов крупных городов Германии, сообщает издание Bild.

Ранее стало известно, что в восьми крупных аэропортах Германии во вторник запланирована забастовка сотрудников службы безопасности. В частности, акции протеста запланированы в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта.

Как пишет издание со ссылкой на данные объединения немецких гражданских аэропортов ADV, забастовка коснется порядка 220 тысяч пассажиров. В частности, во Франкфурте-на-Майне будут отменены 610 из 1,2 тысячи запланированных рейсов. Забастовка в крупнейшем аэропорту Германии может затронуть около 135 тысяч пассажиров.

"Несмотря на то что мы хорошо подготовлены, мы советуем путешественникам не приезжать в аэропорт во время забастовки", — сказал представитель аэропорта.

Профсоюз выступает за увеличение зарплаты сотрудникам службы безопасности в аэропортах Германии, в частности, речь идет об увеличении оплаты на 20 евро в час. Следующий раунд переговоров с работодателями запланирован на 23-24 января в Берлине.

Ранее аналогичные акции протеста прошли в воздушных гаванях Берлина, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа и Штуттгарта, они привели к массовой отмене и задержке рейсов не только в указанных аэропортах, но и по всей Германии.