МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Пока рано говорить о возможном переходе авиакомпании "Ютэйр" под контроль Сбербанка и ВТБ, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Ранее в январе газета "Ведомости" сообщила, что Сбербанк и ВТБ могут забрать "Ютэйр" под проект региональной авиакомпании. Перевозчик до этого объявил о реструктуризации задолженностей. По словам источников газеты, долг "Ютэйр" перед Сбербанком может быть конвертирован в акции.

"Пока нет у нас в повестке подобного рода проекта. Рано об этом говорить", — сказал Акимов в кулуарах Гайдаровского форума.

По его словам, гипотетически существующие возможности не надо отвергать. "Если такие предложения будут экономически обоснованными, можно, наверно, и поддержать… Правительство тут точно каким-то до определенного момента, если не будет никаких кризисных действительно дел, правительство точно не будет драйвером этого процесса", — добавил вице-премьер.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным партнером форума.