МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Вкусвилл" договорилась о сотрудничестве с интернет-гипермаркетом "Утконос", в рамках которого последний с января будет продавать продукты из ассортимента "Вкусвилла", говорится в пресс-релизе "Утконоса".

"Онлайн-гипермаркет "Утконос" и сеть магазинов продуктов для здорового питания "Вкусвилл" объявляют о начале сотрудничества. С января 2019 года ассортимент сети "Вкусвилл" можно будет приобрести с доставкой на дом на сайте utkonos.ru и через приложение "Утконос", — говорится в сообщении.

На первом этапе для заказа будет доступно 250 позиций молочных продуктов, сыров, мясной гастрономии, кулинарии и других категорий. Продукты будут продаваться под торговой маркой "Вкусвилл". "В рамках партнерства предполагается дальнейшее расширение перечня товаров", — добавляется в релизе.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Основателем ритейлера является предприниматель Андрей Кривенко. По данным БИР-Аналитик, Кривенко владеет 1,79% в ООО "Вкусвилл", бенефициаром 86,05% является Евгений Лисицын. Еще 12,16% в обществе принадлежит структуре фонда Baring Vostok.

Компания "Утконос" — онлайн-гипермаркет, занимающийся доставкой продуктов питания и других товаров в Москве и ряде районов Московской области. Компания была создана в 2000 году, ассортимент "Утконоса" превышает 40 тысяч наименований. Владельцем "Утконоса" считается основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов.