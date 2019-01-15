МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В ходе своего выступления в первый день Гайдаровского форума премьер Дмитрий Медведев предложил пересмотреть к 1 февраля 2020 года регуляторные требования к бизнесу. По словам главы правительства, количество требований к предпринимателям в РФ необоснованно завышено, а многие нормативные акты по проведению проверок, принимавшиеся еще в советское время, устарели и нуждаются в пересмотре.

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ОМЛЕТА

Об абсурдности ряда требований для бизнеса премьер рассказал на примере рецепта омлета в организациях общепита. "Это дословно звучит таким образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду, слоем 2,5-3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф, температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя", — привел он пример.

По его словам, для осуществления экономического рывка необходимо снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотрев систему требований. Прежде всего, это касается наиболее зарегулированных секторов – транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, СЭС.

Задача может быть решена с помощью механизма так называемой "регуляторной гильотины". Он заключается в том, что все ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования, автоматически утратят силу, если они не будут особым образом одобрены или изменены.

Новацию поддержали и представители экономических властей. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, данный механизм позволит исключить избыточное и неэффективное регулирование бизнеса. В настоящий момент насчитывается более 9 тысяч нормативных актов, устанавливающих требования к бизнесу, часть из них давно и безнадежно устарела.

После оптимизации законодательства их число может сократиться примерно наполовину, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

УБРАТЬ СОВЕТСКИЕ НОРМЫ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, объявленная властями инициатива о сокращении требований к бизнесу действительно назрела. "Обсуждается она перманентно, однако никто уже не вспомнит, когда именно было снятие тех или иных регулирующих актов. Речь скорее шла о введении все новых и новых нормативов", — рассуждает руководитель комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский.

Любые поправки в законодательство в направлении сокращения требований носили и до сих пор носят косметический характер, отметил он. В частности, ряд регулирующих норм с советских времен уже давно не имеет никакого отношения к современным реалиям.

Бизнес действительно обоснованно и много жалуется на огромное число проверок и требований, часто противоречащих по смыслу друг другу, согласен доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Игорь Строганов. Так, по требованиям пожарной безопасности, к предприятию предъявляются одни требования, зачастую не учитывающие современные технологии и материалы. Санэпиднадзор предъявляет совсем другие требования.

Предприниматель вынужден выбирать, требования какого органа он будет выполнять в обязательном порядке, предъявляя результаты работы для проверки, а какие требования он будет решать в не совсем, скажем так, прямом порядке, привел пример эксперт.

ОТДЕЛИТЬ ФАСТ-ФУД ОТ РЕСТОРАНА

Пересмотреть требования планируется с участием всех заинтересованных сторон: экспертов, контролеров и регуляторов, а также предпринимательского сообщества. После применения "регуляторной гильотины" требования будут систематизированы не по контролирующим ведомствам, как сейчас, а по видам деятельности. Это, по мнению чиновников, упростит порядок ведения бизнеса и приведет к росту малого и среднего предпринимательства.

Эксперты указывают, что главный вопрос в том, как будут реализованы данные декларации. По словам Каневского, одна из проблем кроется в том, что в результате могут появляться новые непрозрачные и двусмысленные положения. "Если этого удастся избежать, о чем прямо заявил премьер, было бы замечательно. Таким образом, количество норм можно сократить не наполовину, как сказал Силуанов, а больше", — указал эксперт.

В свою очередь, Строганов напомнил, что при разработке новой системы важно понимать, что требования должны отличаться в зависимости от конкретных отраслей и даже размера бизнеса. Так, к ресторану, бару и фаст-фуду следует применять разные нормы.

"Если разработкой будет заниматься только чиновник, есть шанс получить ещё один камень на шею для бизнеса. Если бизнесмен – не заложит ли он излишне мягкие требования к тем или иным предприятиям? Ведь это может обернуться трагедией", — рассуждает он.

В целом контроль государства над бизнесом необходим. Но он должен основываться на прозрачных и реальных требованиях, которые позволят предприятиям эффективно работать, а потребителям и государству быть уверенными в качестве этих функций и безопасности взаимодействия с бизнесом. Возможно, благодаря объявленной сегодня инициативе Медведева система таких требований появится, заключают эксперты.