ЛОНДОН, 15 янв — ПРАЙМ. Британская торговая сеть Marks&Spencer (M&S) закроет еще 17 универмагов из-за увеличения объема продаж через интернет, говорится в сообщении компании.

Ранее сеть объявила о намерении закрыть 100 магазинов к 2022 году в рамках реструктуризации бизнеса, проводимой из-за изменения модели поведения потребителей. Компания заявила, что собирается реализовывать онлайн как минимум треть всего объема продаваемых одежды и товаров для дома. В рамках реструктуризации уже были закрыты 30 универмагов.

"Мы продолжаем постепенно трансформировать M&S… и радикально меняем структуру с тем, чтобы более соответствовать требованиям наших клиентов. Предлагать закрывать магазины непросто, особенно это непросто для наших коллег, покупателей и местных жителей, но это жизненно важно для будущего M&S. Там где мы уже закрыли универмаги, значительное количество покупателей стали посещать близлежащие магазины сети или делают покупки на нашем сайте", — приводятся в сообщении слова директора компании по вопросам розничной торговли и объектов собственности Саши Беренджи.

Магазины сети будут закрываться по всей стране, в том числе в Северной Ирландии и Уэльсе. В планируемых к закрытию 17 магазинах работают больше тысячи человек, M&S уже проводит с ними консультации. Компания заявляет, что намерена сохранить большую часть сотрудников. Всего, отмечает M&S, план по закрытию универмагов затронет 1,9 тысячи работников, из которых 1,6 тысячи будут трудоустроены.

На прошлой неделе в отчете об объемах выручки M&S сообщила о "первых обнадеживающих сигналах" от проводимой реструктуризации, несмотря на общее падение продаж одежды и продовольствия в предрождественские месяцы.